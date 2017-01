Plus d'infos sur le spectacle Battlefield - Peter Brook - Marie Hélène Estienne à Foix

L'ESTIVE SCENE NATIONALE DE FOIX ET DE L'ARIEGE (L.1059580/81/82) PRESENTE CE SPECTACLE

Tarif réduit : sur présentation d'un justificatif Peter Brook - Marie Hélène EstienneQue peut nous apprendre Le Mahabharata ?Tout, sur nous, maintenant.« ...Le Mahabharata a été écrit il y a des milliers d'années, et pourtant il nous indique toujours, d'une manière inattendue, comment ouvrir nos yeux à ce que la réalité de nos vies demande.Le texte parle d'une grande guerre d'extermination, une guerre qui déchire une même famille - la grande famille des Bharata... Des deux côtés des armes de destruction massive sont utilisées.... C'est une description terrifiante, ça pourrait être Hiroshima ou la Syrie aujourd'hui.Nous avons voulu raconter ce qui se passe après la bataille. Comment le vieux roi aveugle, qui a perdu tous ses fils et ses alliés, et son neveu victorieux vont-ils faire face et assumer leur responsabilité ? Les grands responsables des deux côtés ont un moment profond de conscience : celui qui a gagné dit « la victoire est une défaite » et ceux qui ont perdu reconnaissent qu'ils « auraient pu empêcher cette guerre ». Au moins, dans le Mahabharata, ils ont la force de poser ces questions... »Peter BrookAccès PMR : informations au 05.61.05.05.55

Site web : http://www.lestive.com/?portfolio=battlefield

Infos réservation :

http://www.lestive.com/?page_id=625