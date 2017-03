Plus d'infos sur le spectacle Des Chateaux En Espagne à Foix

Comment dialoguer quand on ne parle pas la même langue ?

En fait de châteaux en Espagne, c'est d'amitié et de paix qu'il s'agit, de filles et de garçons d'ici et d'ailleurs qui se croisent, entre langue française et espagnole, entre fiction et réalité.

Au début, on se toise, on se cherche, puis on échafaude toutes sortes d'aventures et on s'invente ensemble de nouvelles destinées... Quiproquos, situations cocasses, mésentente font le miel de cette pièce où la danse et la musique flamenco sont les traits d'union entre tous, quand les mots sont à court.

Une fête pour célébrer les 10 ans de «Théâtre dans les Collèges» !

Site web : http://www.lestive.com/?portfolio=des-chateaux-en-espagne

